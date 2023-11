Wetter im Saarland Wechselhaft, nasskalt und ungemütlich: Das Wetter lädt zum Zuhausebleiben ein

Saarbrücken · Die Wetteraussichten sind nicht besonders vielversprechend: Die Regenschauer dauern weiter an. Auch in den tieferen Lagen kann es in den nächsten Stunden laut Deutschem Wetterdienst glatt werden.

26.11.2023 , 10:41 Uhr

Wie auch gestern in Badem-Württemberg fällt der Regen gebiebtsweise als Schnee. Auf den Straßen herrscht unter Umständen Glättegefahr. Foto: dpa/Felix Kästle

Wer heute nicht unbedingt vor die Tür muss, sollte wohl am besten zuhause bleiben: Regen- und Schneeschauer machen es ungemütlich und teilweise glatt. 30 Bilder Bilder des Tages 30 Bilder Foto: dpa/- In den höheren Lagen herrscht Glättegefahr Besonders in den höheren Lagen ist immer noch mit Glätte zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt: Die Regen- und Schneeschauer der letzten Stunden und Tage können gebietsweise zu überfrierender Nässe und Schneematsch auf den Straßen führen. Neuschnee fällt allerdings erst ab einer Höhe von 700 Metern über dem Meeresspiegel. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad Celsius. Netflixfilm „The Killer“ ist eine Überraschung Mit Michael Fassbender Netflixfilm „The Killer“ ist eine Überraschung Montag und Dienstag Schnee auch in den tiefen Lagen In der Nacht auf Montag wird es kälter, die Temperaturen liegen zwischen drei und Minus eins Grad Celsius, Regen- beziehungsweise Schneeschauer dauern weiter an. Der teils kräftige Regen kann vorübergehend auch in den tieferen Lagen als Schnee fallen. Es herrscht Glättegefahr, die Temperaturen liegen in den Tiefenlagen bei um die drei, in den Höhenlagen um die ein Grad Celsius. In der Nacht zum Dienstag ist auf den Straßen besondere Vorsicht geboten. Vielerorts fällt laut DWD weiter starker Regen, der bei Temperaturen von bis zu Minus zwei Grad für glatte Straßen sorgen kann.

(nia)