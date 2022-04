Unwetterwarnung : Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in Teilen des Saarlandes

Offenbach/Saarbrücken Heute fegt ein Sturmtief auch über das Saarland. Teilweise sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 115 Stundenkilometern drin. Das kann insbesondere für Fußgänger gefährlich werden. Der Deutsche Wetterdienst hat daher für Teile des Landes eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Unwetterwarnung für Teile des Saarlandes: Davon sind die Landkreise Merzig-Wadern und St. Wendel betroffen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstagmorgen. Von 8 Uhr in der Früh bis heute Abend 21 Uhr sind in höheren Lagen orkanartige Böen von bis zu 115 km/h möglich. Laut DWD können bei solchen Geschwindigkeiten beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der Wetterdienst warnt vor herabstürzenden Ästen, Dachziegeln oder Gegenständen. Alle Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben. Gegenstände im Freien sollten gesichert werden. Fußgänger sollten Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Wenn möglich sollte ein Aufenthalt im Freien vermieden werden, so die Meteorologen.