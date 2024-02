Die aktuelle Lage Nach Sturm am Donnerstag – Wetterwarnung im Saarland gilt weiter

Am Wochenende wird es im Saarland laut Wetterdienst meist bewölkt bleiben. Immer wieder sind Schauer möglich, auch Gewitter seien am Samstag nicht ausgeschlossen. Im Bergland könne es zu Schneeschauern kommen. Im Rest des Saarlandes soll es mit 6 bis 10 Grad allerdings recht mild werden. Vereinzelt kann es auch am Samstag noch windig sein – mit einer Sturmwarnung wie am Donnerstag ist allerdings nicht mehr zu rechnen.