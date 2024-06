DWD-Wetterbericht Warm und schwül – damit drohen im Saarland erneut Unwetter

Neuer Regen, neue Gewitter: Das soll es in der Nacht auf Donnerstag geben. Kurz vorm längsten Tag des Jahres gehen die Wetter-Kapriolen weiter. 16 bis elf Grad werden erreicht. So setzt sich die unbeständige Gesamt-Wetterlage auch am Donnerstag fort. Die bisherigen Prognosen gehen weiterhin von Regen und kräftigen Gewittern am Abend aus.