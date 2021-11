Schon zum 1. Advent? : Wetter im Saarland und in Deutschland: Experte macht Hoffnung auf ersten Schnee

Saarbrücken Noch ist es im Saarland und in Deutschland vorwiegend trüb und ungemütlich. Pünktlich zum ersten Adventswochenende fällt jedoch die Schneefallgrenze und das Wetter wird winterlich.

Bekommen wir in diesem Jahr endlich wieder einen richtigen Winter mit viel Schnee? Was sich mit Blick auf die vergangenen, vorwiegend milden Winter wie ein Scherz anhört, könnte in diesem Jahr Wirklichkeit werden. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht, denn gleich mehrere Meteorologen sagen voraus, dass ein Wintereinbruch in Deutschland kurz bevor steht. Meteorologe Carlo Pfaff erklärt gegenüber dem Portal Wetter.de, dass die Temperaturen zu Wochenbeginn in ganz Deutschland absinken. Es werden Tageshöchstwerte im einstelligen Bereich zwischen 4 und 9 Grad am Sonntag und 2 bis 8 Grad am Montag erreicht.