Nicht sehr sommerlich : Bis Mitte der Woche weiter unbeständig und grau

Offenbach Das Wetter im Saarland und Rheinland-Pfalz bleibt die nächsten Tage wenig sommerlich.

Es bleibt die kommenden Tage unbeständig und grau in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Vor allem im Süden der beiden Länder gibt es immer wieder kräftige Schauer und Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Eifel ist es mit Höchsttemperaturen von um die 20 Grad vergleichsweise frisch.