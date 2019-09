Wetter : Sommerliche Temperaturen kommen wieder aufs Saarland zu

Saarbrücken Etwas Regen ist am Mittwoch (11. September) möglich. Aber dann wird’s trockener.

Bis zu 23 Grad kann es am Mittwoch imSaarland werden. Die Wolken nehmen zu, und am Abend ist Regen möglich, kündigen Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an. Auch in der Nacht zu Donnerstag kann es noch feucht werden. Die Temperaturen sinken auf 14 bis zehn Grad.