Wetter : Sturmböen können übers Saarland hinwegziehen

Saarbrücken Amtliche Warnung: Besonders in höheren Lagen kann es ziemlich windig zugehen.

Nach den ersten Herbststürmen in der Nacht auf Montag geht es zügig weiter. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommen am Dienstag (1. Oktober) Sturmböen aufs Saarland zu. Dann sind Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometer drin. Gleichzeitig regnet es immer wieder. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. In der Nacht bleiben die Wolken erhalten, es kühlt auf bis zehn Grad ab.