Aussichten : Das Wetter im Saarland – Mild, nass, stürmisch, aber . . .

Saarbrücken Und die Meteorologen sagen für Mittwoch (9. Oktober) sogar Gewitter voraus. Aber am Wochenende steht ein Wechsel ins Haus.

Sich im Freien aufhalten, bedarf zurzeit schon einer gewissen Abgebrühtheit gegenüber Wetterunbillen. Denn was die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach ankündigt, hört sich alles andere als angenehm an. So soll es heute den Tag über immer wieder Schauer geben. Sogar Gewitter sind der Vorhersage zufolge möglich. Mit starken Böen sei zu rechnen. Die Temperaturen steigen bis auf 17 Grad. Ungemütlich bleibt es auch in der kommenden Nacht bei neun bis fünf Grad.