Wetter : Jetzt kommt der Spätsommer ins Saarland zurück

Saarbrücken Nach einem eher durchwachsenen Wochenende wird’s trockener und wärmer.

Die Schauer sind abgezogen, die Wolken reißen wieder öfter auf, die Sonne lässt sich öfter blicken. So sieht die Tendenz am Montag (9. September) aus. Und auch die Temperaturen legen nach Angaben der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zu. So erreichen sie heute bereits bis zu 19 Grad. Allerdings müssen sich die Menschen im Saarland in der Nacht auf Dienstag nochmals hier und da auf Bodenfrost einstellen. Es wird empfindlich frisch.