Wetter : Das Saarland bekommt ein Spätsommer-Wochenende

Wetter am Wochenende im Saarland für Sonnenanbeter: Das sagen Experten voraus. (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Saarbrücken Noch müssen die Menschen mit ein paar Schauern rechnen. Aber dann ändert sich das Wetter.

Donnerstag (12. September) und Freitag klettern die Temperaturen auf sommerliche Werte. Heute auf maximal 24, morgen sogar auf 26 Grad. Das kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an. Während die Wolken sich im Laufe des Donnerstags verziehen, kommen sie in der Nacht zurück und bescheren abermals etwas Regen.