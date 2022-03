Wetterprognose : Sonnenschein und milde Temperaturen am Wochenende – nur vereinzelt Regenschauer

Service Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz erwartet am Wochenende eine frühlingshaft-gemischte Wetterlage. Das Wetter bleibt weitgehend trocken, es ist mit einem Wechsel aus Sonnenschein und Bewölkung zu rechnen.

Am Freitag, 18. März 2022, entwickelt sich die Wetterlage im Tagesverlauf von teilweise starker Bewölkung zu Sonnenschein. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz werden Höchsttemperaturen zwischen 13 und 16 Grad erwartet, in Höhenlagen ist es mit 12 Grad etwas kühler. In der Nacht auf Samstag ist gebietsweise mit geringer Bewölkung und einer Abkühlung auf 5 bis 1 Grad zu rechnen. Laut Angaben des DWD bleibt es auch über Nacht niederschlagsfrei.