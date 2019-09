Wetteraussichten : Der Samstag wird im Saarland ein Sommertag

Saarbrücken Bereits der Freitag (20. September) zeigt sich von seiner sonnigen Seite.

Kurz vorm kalendarischen Herbstanfang am 23. September lässt sich der Spätsommer nochmals im Saarland blicken. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Demzufolge scheint am Freitag den ganzen Tag die Sonne, abgesehen von ein paar Wolkenfeldern, die hoch über dem Land hinwegziehen. Mit bis zu 21 Grad sind die Temperaturen noch verhalten warm. In der Nacht ist es klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen acht und vier Grad. Wer sich in höheren Gefilden aufhält: Zeitweise ist stark böiger Wind aus östlicher Richtung möglich.