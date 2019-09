Wetter : Hoch beschert dem Saarland Sonne – und weiterhin Waldrandgefahr

Saarbrücken Ergiebige Niederschläge sind nicht in Sicht.

Mit dem meteorologischen Herbstanfang am 1. September sind die hochsommerlichen Temperaturen von weit über 30 Grad Vergangenheit. Zum Wochenstart erreichen sie am Montag (2. September) Werte von maximal 23 Grad. Dabei scheint die Sonne, wie die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fürs Saarland ankündigen. Gleichzeitig ziehen ein paar Wolken am Himmel vorbei. Ähnlich zeigt sich das Wetter in der Nacht. Das Thermometer zeigt dann einstellige Grade an: Es wird 9 bis sechs Grad frisch.