Wetterbericht : Noch Regen und Sonne im Wechsel überm Saarland – Aber das soll sich wieder ändern

Regen und Sonne im Wechsel über dem Saarland. (Symbolbild) Foto: ZB/Frank May

Saarbrücken Weit verbreitet blauer Himmel am Morgen – doch das bleibt nicht so. Wolken folgen im Laufe des Vormittags. Wie es mit dem Wetter am Mittwoch und die nächsten Tage weitergeht und wie sich die Temperaturen im Saarland entwickeln, sagen die Meteorologen voraus.

Sonnenstrahlen, die hinter den Wolken hervorlugen: So beginnt der Tag im Saarland. Allerdings soll sich der Himmel bereits im Laufe des Mittwochvormittags, 8. Juni, zuziehen. Es wird stark bewölkt, sagen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach voraus.

Und dabei soll es nicht bleiben, dass sich die Sonne hinter dem dichten Grau versteckt. Denn Regen breitet sich über der Region aus und erfasst das gesamte Bundesland. Gut möglich, so die Prognose, dass sich auch hier und da Gewitter einmischen.

Die Temperaturen erreichen moderate 19 bis 22 Grad. Höher gelegen ist bei 17 Grad in der Spitze Schluss.

In der Nacht auf Donnerstag ziehen die Regenfälle ab. Aber es bleibt wolkenreich. Erst später lockert es auf. Auf zwölf bis acht Grad sinken die Werte.

Wolken bleiben auch am Donnerstag vorerst noch erhalten. Das betrifft in der Regel die nördlichen Gebiete. Da kommt es dann auch immer mal wieder zu Schauern. Blitz und Donner sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Nochmals sinken die Maximalwerte leicht auf 18 bis 21 Grad, 16 Grad im Bergland.

Wolken ziehen in der Nacht auf Freitag größtenteils ab. Es bleibt trocken. Wo es klar wird, gehen die Temperaturen auf zehn bis sieben Grad zurück.

Nach Wolken zum Start in den Freitag lockert es auf, die Sonne kann sich mehr und mehr durchsetzen. Mit Regen rechnen die Meteorologen an diesen Tag nicht. Damit klettert auch wieder die Anzeige des Thermometers: 22 bis 25 Grad heißt es in der Vorschau. Wer sich in höher gelegenen Gebieten aufhält, muss sich mit 20 Grad zufrieden geben.