Wetterprogose : Sonne und bis zu 32 Grad erwartet

Mainz Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz und können sich auf ein heißes Wochenende einstellen.

Der Freitag startet mit Temperaturen bis an 30 Grad, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Dazu zeige sich statt Wolken oder Regentropfen die Sonne am Himmel.