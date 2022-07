Wetterbericht : Der Sommer im Saarland zeigt sich etwas frischer als an den vergangenen Tagen (mit Bildergalerie)

Foto: Matthias Zimmermann (hgn) 29 Bilder Die schönsten Seiten des Sommers im Saarland

Saarbrücken Die Region startet sonnenverwöhnt in den Tag. Allerdings soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im weiteren Verlauf nicht ganz so bleiben. Und auch an den kommenden Tagen trübt es sich ein. Die Aussichten im Detail.

Die Sonne strahlt am blauen Himmel über dem Saarland: So beginnt der heutige Mittwoch, 6. Juli. Doch ganz so heiter bleibt es nicht den gesamten Tag über. Am Nachmittag sollen vermehrt Wolken aufziehen, die dann auch dichter werden können. Aber mit Regen rechnen die Meteorologen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach nicht.

Die Temperaturen bleiben hinter denen der Vortage etwas zurück. Dennoch wird es sommerlich warm. Die Werte erreichen bis zu 25 Grad. Nur in höheren Lagen kann es knapp unter der 20-Grad-Marke bleiben. Der Wind frischt dabei etwas auf.

Die Wolken bleiben den Menschen in der Region auch in der Nacht auf Donnerstag erhalten. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es hier und da nass von oben werden kann. Die Temperaturen gehen auf 14 bis zehn Grad zurück.

Wechselhaftes Wetter kündigen die Experten für den morgigen Donnerstag an. Immer mal wieder ist dann Regen drin, während der Himmel wechselnd bewölkt ist. Erst zum Abend hin nehmen die Schauer ab. Die Temperaturen pendeln sich auf Vortagsniveau ein: Bis zu 25 Grad werden wieder erzielt. Der Wind kann in Höhenlagen starke Böen erreichen. Ansonsten bläst es schwach bis mäßig.

Die Nacht auf Freitag bleibt trocken, es ist meist nur gering bewölkt. Es ist 15 bis elf mild. Nur vereinzelt gehen die Werte auf bis zu acht Grad zurück.

Dafür legen die Temperaturen am Freitag wieder etwas zu. Der vorhergesagte Maximalwert: 26 Grad. Dabei ist es im Saarland gering bewölkt.