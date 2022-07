Wetterbericht : So sommerlich wird das Wetter heute im Saarland (mit Bildergalerie)

So sommerlich wird das Wetter heute im Saarland (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Sonne pur: Das kündigen Meteorologen für heute an. Damit ist der Dienstag einer der sommerlichsten Tage in dieser Woche. Wie die weiteren Aussichten sind, sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Strandbad-Wetter im Saarland: So präsentiert sich auch am heutigen Dienstag, 5. Juli, die Lage. Kaum ein Wölkchen trübt den Sonnenschein. Es ist heiter, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach heißt. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Etwas windig kann es im Tagesverlauf werden.