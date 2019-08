Wetter : Sommer kehrt ins Saarland mit hohen Temperaturen zurück

Saarbrücken Die Menschen im Saarland können sich auf ein warmes Wochenende einstellen.

Für die kommenden Tage kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hochsommerliche Verhältnisse im Saarland an. Nach Expertenvorhersage bleibt es sonnig und trocken. Dabei steigen bereits am Donnerstag (22. August) die Temperaturen auf bis zu 28 Grad. Es werden kaum Wolken am Himmel erwartet.