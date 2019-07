Wetter im Saarland : Der Hochsommer nimmt wieder Fahrt auf

Saarbrücken Nach teils unwetterartigen Gewittern der vergangenen Woche können sich die Saarländer wieder auf steigende Temperaturen einstellen. Ein paar Wolken bleiben ihnen aber noch erhalten.

Die Wolken legen ab Montag (15. Juli) am Nachmittag zu. Regen soll es aber nicht mehr geben. Das melden die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Gleichzeitig erreicht das Thermometer Höchstwerte von 25 Grad. In der Nacht gehen die Grade auf bis zu acht Grad zurück.