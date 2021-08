Wetter-Vorhersage : Der Sommer ist im Saarland zurück – heißester Tag der Woche kommt noch

Offenbach Der Sommer ist zurück im Saarland. Der heißeste Tag der Woche steht unmittelbar bevor. Und auch für den Rest der Woche sieht die Prognose des Wetterdienstes sommerlich aus.

Die zweite Wochenhälfte bringt in Rheinland-Pfalz und im Saarland viel Sonne und sommerliche Temperaturen. Am Donnerstag werden 27 bis 29 Grad erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Pfalz könnten bis zu 31 Grad erreicht werden.