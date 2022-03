Wetter-Phänomen Sahara-Staub : Wie lange bleibt der Himmel im Saarland so gelb?

Gelber Himmel macht das Saarland mitten am Tag dunkler. Hier eine Aufnahme aus dem Raum Saarlouis. Foto: Matthias Zimmermann-hgn

Update Saarbrücken Mitten am Tag – und alles verdunkelt sich. Der Himmel erscheint nebelig-gelb. Und rostige Tropfen sind auf den Autos zu entdecken. Was passiert da in dieser Woche im Saarland?

Der Himmel ist nebelig und gelb, aber Sonne ist nicht zu sehen. Und mit dem Regen kamen erstmals in dieser Woche am Dienstag auch rostig-rote Tropfen runter. Was ist da los zurzeit im Saarland?

Warum ist der Himmel über dem Saarland so gelb?

„Es ist das eingetreten, was ich bereits vor Tagen angekündigt habe“, meldet Meteorologe Dominik Jung vom Internet-Portal wetter.net. „Nach einem Sandsturm über Marokko ist Sahara-Sand hoch in die Atmosphäre gezogen.“ Und dieser ziehe nun über die iberische Halbinsel und Frankreich bis nach Mitteleuropa – damit auch übers Saarland. Das ist es, was am helllichten Tag den Himmel in ein gelbes Licht taucht.

Foto: Heiko Boncourt 40 Bilder Saarland, Bayern, Spanien – Wie der Saharastaub Europa gelb färbte

Wie lange bleibt der Himmel über dem Saarland gelb?

Dieses Bild aus der Saarlouiser Altstadt entstand am Dienstagmittag. Der Fotograf verwendete keinen Filter. Das Licht wirkt wegen des Saharastaubs so orange. Foto: Jörg O. Laux

Noch bis Donnerstagabend bleibt uns die gelbe Pracht im Saarland erhalten, so der Deutsche Wetterdienst. Spätestens im Laufe des Freitags würde sich der Saharastaub dann wieder verziehen. Mit dem Autowaschen sollte man also noch bis zum Wochenende warten.

Sieht aus wie Blutregen: Tropfen auf dem Lack eines hellen Autos. Foto: Matthias Zimmermann-hgn

Sahara-Staub und Blutregen: Wie hängt das zusammen?

„Womit wir nicht gerechnet haben, dass sich ein kleines Regenband dazwischenschiebt. Darum kommt es zu sogenanntem Blutregen“, berichtet Jung weiter.

Ist Sahara-Staub und Blutregen gefährlich?

Aber das sei alles ganz ungefährlich. Dass Sahara-Staub zu uns getrieben wird, sei nichts Außergewöhnliches. Doch die Kombination mit Regen mache das Wetter-Phänomen zu etwas Besonderem.

Wo gibt es in Deutschland Blutregen und Sahara-Staub?

Noch gebe es eine südwestliche Strömung, die den Sand übers Saarland bläst. Ab Samstag dann komme ein neues Hoch mit Wind aus dem Osten. Dann werde es weiter trocken bleiben, mit viel Sonne.

Besonders eindrucksvoll sei es aktuell in Süddeutschland auf dem Jungfernjoch in etwa 3000 Metern Höhe. Da sei die Konzentration mit rotem Sand besonders stark. „Der Schnee ist dort auch rot gefärbt. Das ist im Moment sehr imposant.“

Ist Saharastaub etwa radioaktiv?

Im vergangenen Jahr sollen mit Sahara-Sand radioaktive Partikel aus Afrika nach Frankreich und weiter nach Mitteleuropa getragen worden sein. Wie Spezialisten berichteten, soll es sich dabei um Staub aus Algerien gehandelt haben. Dabei könnte Sand aus dem Gebiet aufgewirbelt worden sein, wo Frankreich in den 60er-Jahren Atomtests durchgeführt hatte. Die Werte, die beim Sand über Frankreich gemessen wurden, seien unbedenklich gewesen. Nur aus wissenschaftlicher Sicht waren sie folglich interessant, berichtete im Dezember der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR).

Also ist zu sagen: Sahara-Sand ist prinzipiell nicht radioaktiv und damit auch ungefährlich. Beim derzeitigen Durchzug von Staub-Wolken ist bisher keine erhöhte Radioaktivität gemessen worden.

Wann gab es den letzten Blutregen in Deutschland?