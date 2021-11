Wettervorhersage : Im Saarland wird’s jetzt erstmal ziemlich ungemütlich

Saarbrücken Während der goldene Oktober überwiegend seinem Namen alle Ehre machte, tut es ihm der November als trister Monat zumindest zu Beginn gleich. Die Vorhersagen der Meteorologen verheißen den Menschen im Saarland die kommenden Tage wenig Angenehmes.

Die Sonnentage mit angenehmen Temperaturen sind vorbei. Mit dem November kündigte sich ein Wetterumschwung an. Und so soll es auch die kommenden Tage im Saarland weitergehen, wenn die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit ihren Prognosen Recht behalten.