Wetter im Saarland : Wetterwechsel mit Regen und Gewitter kündigt sich an

Saarbrücken Nach dem sonnigen Tag am Mittwoch (10. Juli) steht den Saarländern ein Wetterwechsel von extremer Trockenheit hin zu Schauern bevor. Und nicht nur das.

So scheint am Mittwoch noch ausgiebig die Sonne. Das Quecksilber klettert auf bis zu 26 Grad. Dann aber in der Nacht kündigt sich bereits der Wechsel an. Die Wolken nehmen zu, Schauer werden erwartet. Das hält auch am Donnerstag an. Hinzukommen teils kräftige Gewitter. Die Temperaturen bleiben gleich. Das setzt sich auch in der Nacht zu Freitag fort, heißt es in der Vorhersage.