DWD-Vorhersage fürs Saarland Gewitter und viel Regen zu Fronleichnam – Hoffnung auf besseres Wetter am Wochenende?

Möglicherweise präsentiert sich das Wetter am Samstag dann etwas versöhnlicher. Zwar ändert sich an der Gesamtsituation nicht viel, das dichte Wolken den Himmel verhängen. Vor allem in der Pfalz soll es regnerisch bleiben. Im Saarland kündigen Meteorologen vermehrt trockene Abschnitte an. Verhalten warm mit Werten bis zu 20 Grad: Dabei bleibt es auch an diesem Tag. Dazu kann die ein oder andere böige Brise über die Region hinwegwehen.