Wetter-Aussichten : Vor dem Wochenende kann‘s im Saarland stürmisch werden

Saarbrücken Stark bewölkt mit Sprühregen: Das sind die Aussichten für den heutigen Donnerstag. Aber es soll noch dicker kommen, bevor sich die Lage am Samstag wieder beruhigen soll.

Grau in grau: Das ist kurz und bündig die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach für den heutigen Donnerstag, 3. Februar, im Saarland. Dichte Wolken und Nebel bestimmen den Tag. Dabei soll es immer wieder zu Sprühregen kommen. Für einen Wintertag wird es ungewöhnlich mild: Bis zu elf Grad sind vorausgesagt.

Das setzt sich in der Nacht auf Freitag fort, heißt es in der Prognose. Wolken und Regen bleiben uns erhalten. Die Temperaturen gehen auf sechs bis drei Grad zurück.

Noch ungemütlicher zeigt sich dann der Freitag. Eine Kaltfront zieht auf, der Regen verstärkt sich. In höheren Lagen ist Schnee möglich. Gewitter schließen die Meteorologen nicht aus. Bei bis zu zehn Grad wird es nur unwesentlich frischer. Gleichzeitig dreht der Wind auf. Sogar auf Sturmböen weist der DWD hin.

Dies setzt sich in der Nacht auf Samstag fort. Es kühlt auf den Gefrierpunkt ab, im Bergland auf minus zwei Grad. Anfangs ziehen noch Schauer durch, weitere Sturmböen sind drin. Wetterfrösche warnen vor Straßenglätte.

Das Wetter soll sich nach bisheriger Prognose am Samstag beruhigen. Die Schauer klingen ab. Am Nachmittag soll sogar die Sonne zum Vorschein gelangen. Maximal neun Grad werden erwartet, in Hochlagen drei.