Wetter : Ab Nachmittag wird’s im Saarland regnerisch

Saarbrücken Noch etwas locker bewölkt am Vormittag, aber der Himmel zieht sich zu.

Es wird zunehmend herbstlich im Saarland. Nach der langen Trockenheit zieht Regen über die Region. Das kündigen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an. So kommen am Dienstag (24. September) verstärkt Wolken auf. Für den Nachmittag sagen die Experten regen voraus. Die Temperaturen erreichen 21 Grad. Die Nacht bleibt ebenfalls stark bewölkt, der Regen soll aber nachlassen. Es kühlt auf zwölf bis neun Grad ab.