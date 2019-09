Wetter im Saarland : Nach Sonne pur folgen mehr Wolken und niedrigere Temperaturen

Saarbrücken Nach dem Spätsommer am Wochenende mit Temperaturen knapp unter 30 Grad wird es zum Wochenbeginn wechselhafter und kühler.

Am Montag (16. September) erreichen die Werte nochmal bis zu 26 Grad. Am Vormittag scheint die Sonne. Zum Mittag hin ziehen zunehmend Wolken auf. Vereinzelt ist Regen möglich, melden die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. In der Nacht auf Dienstag bleibt es demnach stark bewölkt, aber mit Niederschlägen ist kaum zu rechnen. Die Temperatur liegt zwischen 13 und acht Grad.