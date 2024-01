Wettervorhersage Amtliche Warnung fürs Saarland – nach Schnee fegt jetzt Sturm über die Region

Gleichzeitig regnet es immer wieder. Örtlich kann es auch länger Niederschlag geben. Im Laufe des Tages lässt dieser aber nach. Ab und zu sind Auflockerungen drin. Dabei steigen die Temperaturen auf für Januar ungewöhnlich milde 14 Grad, nachdem es bis zum Wochenende noch Dauerfrost im Saarland gab. Bereits in der Nacht auf Mittwoch waren die Werte geklettert. So verzeichneten Messstationen bis zu elf Grad am Morgen.