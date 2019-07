Wetter im Saarland : Nochmals Gewitter möglich – dann beruhigt sich die Lage – Wieder Werte über 30 Grad

Saarbrücken Nach den teils heftigen Gewittern mit Starkregen und kräftigen Böen soll sich das Wetter nun wieder bessern. Allerdings steige das Risiko von Blitz und Donner kurzfristig nochmal an.

Abkühlung und Nass für Wiesen und Felder: Die kam allerdings mit schweren Gewittern einher, die insbesondere bei den Nachbarn in Rheinland-Pfalz für Schäden gesorgt haben. Sogar ein Tornado meldete die Polizei in der Pfalz. Jetzt aber soll sich das Risiko solcher Wetterkapriolen auch im Saarland vorerst legen, melden die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Zwar steige die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Samstags (13. Juli) nochmals, dass Gewitter mit örtlich Starkregen, Hagel und stürmischen Böen von bis zu 60 Stundenkilometer übers Land hinwegziehen. Aber dann wird es die nächsten Tage ruhiger bei Temperaturen um die 23 Grad.