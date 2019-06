Erste Warnung fürs Saarland : Wetterdienst erwartet kräftige Gewitter bis hin zum Unwetter

Saarbrücken Meteorologen tun sich bei Gewitter äußerst schwer mit konkreten Voraussagen. Denn diese treten in aller Regel lokal auf. Die Intensität trifft üblicherweise dann auch nur einige Orte. Wie es auch am Dienstagabend (4. Juni) wieder drohen kann.

Die genaue Voraussage von Gewittern scheint ein Ding der Unmöglichkeit. Denn die Erfahrungen der Wetterfrösche haben gezeigt: Blitz und Donner in Verbindung mit heftigem Regen sind meistens nur sehr örtlich begrenzt. Dennoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Teile des Saarlands eine erste Warnung für Dienstagabend herausgegeben. So soll sich von Belgien und Luxemburg her eine Gewitterfront zu uns ausbreiten, die gegen 18 Uhr den westlichen Bereich des Landkreises Merzig-Wadern erreichen soll. Vorerst gilt dieser Hinweis bis 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch.