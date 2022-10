Aktuelle Vorhersagen : Wetter im Saarland: So kalt soll es im Energiekrisen-Winter werden

Deutschland schaut derzeit mit Sorge auf den Winter. Steigende Energiepreise und Corona-Zahlen dominieren die Nachrichtenlage. Neue Wetter-Modelle sagen nun rekordverdächtige Temperaturen voraus.

Bis zu zwei Grad wärmer: Droht ein rekordverdächtig warmer Winter?

Laut dem amerikanischen Wettermodell CFS (Climate Forecast System) der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wird es keinen Eiswinter in Deutschland geben. Stattdessen werden für den November noch durchschnittliche Temperaturen erwartet. Im Winter könnte die Temperatur dann in Norddeutschland bis zu ein Grad wärmer und in Süddeutschland bis zu 2 Grad wärmer ausfallen als die mittleren Temperaturen zwischen 1991 und 2021. Selbst diese gelten im historischen Vergleich schon als warm.