Sommer im Saarland : Trockenheit hält an – kaum Ausblick auf Regen

Trockenheit hält an – kaum Ausblick auf Regen

Sonne satt und Trockenheit statt Regen, den die Landwirtschaft so nötig braucht. (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Saarbrücken Während Sonnenanbeter den Hochsommer feiern, leiden Bauern unter der Dürre.

Auch für die kommenden Tage sagen Meteorologen keine nennenswerten Niederschläge voraus, dafür Sonnenschein von früh bis spät. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach erreichen die Temperaturen dabei Werte an die 30 Grad. In der Nacht sinkt das Quecksilber auf zehn Grad.