Aussichten der Meteorologen : Das Wetter im Saarland: Es bleibt ungemütlich

Saarbrücken Wer heute ins Freie will, sollte sich einpacken. Denn die Wetterfrösche sagen alles andere als trockene Phasen und warme Temperaturen voraus. Hier die Details.

Statt Sonnenschein grauer Himmel: So wird es nach den Aussichten der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach fürs Saarland bleiben. Immer wieder am Mittwoch, 3. November, ist Regen angesagt. Erst am Nachmittag soll er merklich nachlassen. Dabei sind die Temperaturen herbstlich frisch: Die Werte erreichen maximal zehn, in den Höhenlagen nur noch fünf Grad.