Wetter : Amtliche Hitzewarnung bleibt fürs Saarland aufrecht – und es kommt noch was hinzu

Amtliche Hitzewarnung bleibt fürs Saarland aufrecht – und es kommt noch was hinzu

Saarbrücken Wegen der subtropischen Lage kann den Menschen hier noch Unwetter drohen.

Abermals hat der deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach eine amtliche Hitzewarnung für das Saarland herausgegeben. Denn die Experten erwarten am Mittwoch (28. August) Werte von bis zu 35 Grad. Gleichzeitig herrscht wegen der lang anhaltenden Trockenheit erhöhte Waldbrandgefahr.

Und eine weitere Gefahr kommt auf die Menschen hier im Tagesverlauf noch hinzu: Die Meteorologen befürchten unwetterartige Gewitter, die über uns hinwegziehen können. Diese können örtlich starke Regenfälle, Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Stundenkilometer mitbringen. Das Risiko halte in der Nacht auf Donnerstag an. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 19 Grad zu rück, es bleibt also warm.