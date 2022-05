Wetterbericht : Hagel, orkanartige Böen, sintflutartiger Regen – erste amtliche Warnung für das Saarland

Update Saarbrücken Das sieht nicht gut aus, was die Meteorologen für den heutigen Donnerstag voraussagen. Demnach rechnen die Experten ab dem Nachmittag mit Wärmegewittern. Und die können örtlich heftig ausfallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentlicht mittlerweile die erste amtliche Warnung.

Nochmals Sonne tanken – das war am heutigen Donnerstagvormittag, 19. Mai, ungestört möglich, sofern dies die Zeit zuließ. Doch das heitere Wetter wird von immer mehr Wolken abgelöst. Die erste dichte Bewölkung erreichte bereits die Region. Regen kündigt sich damit an. Das melden die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.