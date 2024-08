Sommerwetter macht Pause Heute noch mal über 30 Grad im Saarland – dann folgt der Temperatursturz

In der Nacht zum Sonntag bleibt es regnerisch. Wahrscheinlich seien örtlich auch unwetterartige Entwicklungen zu erwarten, erklärte der DWD. Es kühlt auf 17 bis 13 Grad ab. Auch der Sonntag zeigt sich nass: In der ersten Tageshälfte ziehen Schauer auf. Gegen Abend soll es allerdings auflockern. Mit 20 bis 24 Grad wird es nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen.