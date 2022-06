Wetterbericht : Schwülwarm: Im Saarland drohen heute Gewitter mit Unwetter-Potenzial

Saarbrücken Die Temperaturen steigen. Und das Risiko von heftigem Blitz und Donner. Ab wann die Gefahr am heutigen Freitag zunimmt, prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes.

Einen sonnig-heiteren Start beschert der heutige Freitag, 3. Juni. Doch das soll nicht so bleiben. Denn später zieht sich der Himmel über dem Saarland zu. Und dann kann es örtlich ungemütlich werden.

Schauer und Unwetter an Pfingsten? So wird das Wetter im Saarland

Vorhersage : Schauer und Unwetter an Pfingsten? So wird das Wetter im Saarland

Denn nach Prognosen der Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Gewitter über die Region hinwegziehen im Laufe des Tages. Doch am Vormittag bis zur Mittagsstunde soll es freundlich und sommerlich bleiben. Erst am Nachmittag rechnen die Meteorologen damit, dass Quellwolken aufziehen.