Sehr mildes Wetter : Bis zum Wochenende werden im Saarland Höchstwerte über 20 Grad erwartet

Saarbrücken Für Ende Oktober ist es in Deutschland vergleichsweise sehr warm. Auch über dem Saarland breiten sich am Mittwoch Temperaturen bis zu 20 Grad aus. Gegen Ende der Woche sollen diese noch mehr steigen.

Im Saarland ist in den kommenden Tagen für die Jahreszeit mit ungewöhnlich mildem Wetter zu rechnen. Über mehrere Tage hinweg werden Höchstwerte von über 20 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Nach einem wolkigen, teils regnerischen Start in den Tag ist am Mittwochnachmittag mit Auflockerungen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad, im höheren Bergland bei etwa 16 Grad.