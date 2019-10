Wetter : Trübe Aussichten zum Auftakt der Herbstferien

Saarbrücken Regen kommt die nächsten Tage wieder auf uns zu.

Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach wird der Montag (7. Oktober) mit Ausblick auf den Rest der Woche einer der trockensten Tage. Es soll sich sogar noch etwas aufhellen, bevor in der Nacht auf Dienstag die Wolken sich wieder verdichten. Dann setzt auch Regen ein. Heute erreicht das Thermometer bis zu 15 Grad. In der Nacht kühlt es auf bis zu sechs Grad ab.