Wetter : Regnerisches Schauerwetter hält das Saarland im Griff

Foto: dpa/Frank Rumpenhorst Regenwetter setzt sich die nächsten Tage im Saarland fort. (Symbolbild).

Saarbrücken Wer sich die nächsten Tage im Freien aufhalten will, sollte gewappnet sein.

Trübe Aussichten fürs Saarland: Wer am Mittwochmorgen (16. Oktober) noch trocken durch die Lande gekommen ist, muss im Laufe des Tages mit Regengüssen rechnen. Gegen Mittag soll er aufkommen, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dazu sind in höheren Lagen stürmische Böen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. In der Nacht bleibt es wolkig, immer wieder kann es regnen. Es kühlt auf bis zu acht Grad ab.

Der Donnerstag beschert uns dann noch trüberes Wetter: Es regnet die meiste Zeit. Nur am Abend kann es auflockern. Es wird ähnlich warm wie am Mittwoch. In der Nacht auf Freitag nehmen die Schauer bei acht bis zwölf Grad wieder zu.