Wettervorhersage : Gewitter mit Unwettergefahr – das kann heute das Saarland treffen

Wetterdienst sagt für den heutigen Montag mögliche Gewitter mit Unwettergefahr voraus. (Symbolbild) Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Saarbrücken Wolken haben die Mondfinsternis vielerorts versteckt. Nach Aufheiterungen und Sonnenschein bei sommerlichen Temperaturen könnte es heute noch sehr turbulent werden.

Ersten Regen und Gewitter hatte es bereits in der Nacht auf Montag, 16. Mai, gegeben. Wolken versperrten an den meisten Plätzen im Saarland den freien Blick auf eine Mondfinsternis. Nachdem aber die Sonne am Morgen zum Vorschein kam, könnte sich dies im Tagesverlauf noch ändern.

Denn nach heiteren Abschnitten am Vormittag kündigen die Experten beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach weitere Gewitter an. Die sollen von Südwesten her über die Region hinwegziehen und teils kräftig ausfallen.

Dabei rechnen die Meteorologen damit, dass die Gewitter starken Regen und stürmische Böen mitbringen. Auch Hagel könnte sich daruntermischen. Wo es schüttet, herrscht sogar Unwettergefahr. Lokale Überflutungen sind dann nicht auszuschließen.

Zum Abend hin soll sich die Lage beruhigen. Die Gewitter ziehen ab. Bis dahin steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. In höheren Lagen werden 21 Grad erreicht.

In der Nacht auf Dienstag ziehen dann die letzten Regenschauer ab. Bei milden elf bis 14 Grad kann es vereinzelt neblig werden.

Wolken und heitere Abschnitte wechseln sich nach bisheriger Prognose am Dienstag ab. Durchaus sollen dann auch nochmals Gewitter drin sein, die aber nur vereinzelt auftreten. Es wird mit bis zu 27 Grad etwas wärmer.

Die Nacht auf Mittwoch bleibt ruhig. Wieder etwas Nebel bei wenigen Wolken, dabei erneut bis zu 14 Grad mild.