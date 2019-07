Wetter im Saarland : Gewitter, Hagel, Starkregen – Ab Nachmittag kann’s ungemütlich werden

Meteorologen kündigen teils heftige Gewitter über dem Saarland für Donnerstag an. (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Saarbrücken Meteorologen sagen örtlich auch Windböen mit bis zu 60 Kilometern in der Stunde voraus. Und das kann sich wiederholen.

Der Himmel hat sich bereits am frühen Donnerstagmorgen (11. Juli) zugezogen. Das sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach Vorboten von ungemütlichen Zeiten im Saarland.

Wo Gewitter hinwegziehen, ist schwer vorauszusagen, da sie oft sehr lokal auftreten. So kann es an einem Ort trocken bleiben, nur wenige Kilometer weiter aber stürmt und schüttet es bei heftigem Donner und Blitz. Erst in der zweiten Nachthälfte soll sich das Wetter wieder beruhigen, lauten die Angaben der Meteorologen.