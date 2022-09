Wetter am Dienstag : Gewitter möglich: Warme und feuchte Luft zieht über das Saarland

Wetter am Dienstag

Saarbrücken/Offenbach Ein Tief bringt warme und feuchte Luft über das Saarland. Es kann zu Regen und Gewittern kommen.

Die Kaltfront eines Tiefs über Skandinavien zieht heute von Norden heran und bleibt über der Mitte Deutschlands liegen. Ein Tief über der Iberischen Halbinsel beginnt zudem ins Saarland und in das südlichen Rheinland-Pfalz warme und sehr feuchte Luft heranzuführen, teilt der Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit.

Demnach ist der Himmel am Dienstag über dem Saarland bedeckt, gebietsweise kann es regnen oder auch gewittern. Das Thermometer zeigt 22 bis 26 Grad und in Hochlagen 21 Grad an. Es geht ein schwacher Wind.