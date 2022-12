Wetter im Saarland : Milde Temperaturen anstatt Winterwetter: So lautet die Vorhersage für die kommenden Tage

Die Wetterexperten rechnen in den kommenden Tagen im Saarland mit frühlingshaften Temperaturen. Am Mittwoch kann es allerdings ungemütlich werden.

Auch der zweite Weihnachtsfeiertag und die weitere Woche werden im Saarland und in Rheinland-Pfalz so gar nicht winterlich. Am Montag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, dürfte es zeitweise regnen, bei maximal 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. In höheren Lagen steigen die Temperaturen indes nicht über acht Grad.