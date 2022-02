Bis zwölf Grad : Das Wetter im Saarland: Februar endet fast frühlingshaft mit viel Sonne

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt das Wetter im Saarland in der kommenden Woche laut Wetterdienst weiter schön.

Der Februar geht im Saarland und in Rheinland-Pfalz fast frühlingshaft zu Ende. Nach einer frostigen und klaren Nacht wird es am Montag überall sonnig, die Temperaturen können auf neun bis zwölf Grad steigen, im Bergland auf sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DSD) am Sonntag mitteilte.