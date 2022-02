Bis zu 120 km/h am Donnerstag : Bislang stärkster Sturm des Winters naht – Wetterexperten warnen vor Orkanböen im Saarland

Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken Die Menschen im Saarland können sich in den nächsten Tagen auf zunehmend ungemütliches und stürmisches Wetter einstellen. Es sind sogar Orkanböen möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

Am Donnerstag und am Freitag ziehen gleich zwei Orkantiefs über Deutschland, die auch im Saarland für stürmisches Wetter sorgen könnten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Dienstag eine entsprechende Vorabinformation heraus. In der Nacht zum Donnerstag nehme der Wind im Bergland rasch zu. Es besteht die Gefahr von orkanartigen Böen und Orkanböen mit einer Windstärke von 11 bis 12.

Am Morgen schwächt der Wind vorübergehend wieder ab, bevor er am Vormittag im Tiefland schwere bis orkanartige Böen von 90 bis 100 km/h und im Hochwald und Sankt Wendeler Land sogar Orkanböen mit bis zu 110 km/h bringt.

Bislang stärkster Sturm des Winters im Saarland

Der Sturm am Donnerstag sei der bislang stärkste des Winters, so das ARD-Wetterkompetenzzentrum. Den Höhepunkt erreiche er in der ersten Tageshälfte. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 6 Grad, die Höchstwerte bei 9 bis 13 Grad. Bis in den Donnerstagvormittag rechnet der DWD mit teils länger anhaltendem Regen im Saarland.

Laut Wetterexperte Dominik Jung drohen in der Nacht auf Samstag von Niedersachsen über Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland jedoch weitere schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen um die 120 Kilometer pro Stunde. Noch handelt es sich um eine Vorwarnung des Deutschen Wetterdienstes, dies könnte sich in den nächsten Stunden jedoch ändern. „Bitte verfolgen Sie die weitere Wetterentwicklung in den kommenden Tagen sehr aufmerksam“, so der Deutsche Wetterdienst.

Heute bereits Sturmwarnung für zwei Kreise im Saarland