Prognose der Wetterexperten : Nebel und Glätte – so wird das Wetter in den kommenden Tagen im Saarland (mit Video)

Nebel und Glätte – so wird das Wetter in den kommenden Tagen im Saarland (mit Video)

Saarbrücken Die Menschen im Saarland müssen sich auf Glätte und Nebel einstellen. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage.

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland kann es in den kommenden Tagen immer wieder neblig und glatt werden. Am heutigen Dienstag (18. Januar) und in der Nacht zum Mittwoch ist gebietsweise mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.