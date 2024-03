Wetter Kommt zu Ostern der Frühling zurück ins Saarland? Experte gibt Prognose ab

Nach Aprilwetter am vergangenen Wochenende wird es im Saarland zum Wochenstart wieder freundlicher. Nach teilweise Regen und Graupelschauern am Samstag und Sonntag bleibt es zum Wochenstart am Montag bei aufgelockerter Bewölkung niederschlagsfrei. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.