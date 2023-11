Deutscher Wetterdienst Wetter im Saarland – es wird ungemütlich, stürmisch und nass

Nach Angaben der Wetterexperten kommen zu den Böen am Donnerstag auch noch Schauer. Gewitter seien auch nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag seien auch einzelne Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 12 bis 16 Grad und in der Eifel sowie im Hunsrück bei 10 Grad.